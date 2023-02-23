İliya Yurukov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İliya Yurukov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İliya Yurukov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İliya Yurukov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İliya Yurukov 22 Eylül 1999 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Илия Йорданов Юруков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İliya Yurukov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lighthouse Football yapmaktadır. İliya Yurukov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arda Kardzhali futbol takımında oynamaktadır. Arda Kardzhali takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İliya Yurukov'nin Arda Kardzhali ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İliya Yurukov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İliya Yurukov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İliya Yurukov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İliya Yurukov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Levski U19

1 Ocak 2017 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2021 yılında Arda Kardzhali

İliya Yurukov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İliya Yurukov şuan Arda Kardzhali takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İliya Yurukov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Levski Sofia

Bulgaristan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Bulgaristan U17 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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