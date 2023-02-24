İliyan Kapitanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İliyan Kapitanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İliyan Kapitanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İliyan Kapitanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İliyan Kapitanov 12 Ağustos 1992 tarihinde General Toshevo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Илиян Киров Капитанов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İliyan Kapitanov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İliyan Kapitanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Litex Lovech futbol takımında oynamaktadır. Litex Lovech takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. İliyan Kapitanov'nin Litex Lovech ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İliyan Kapitanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İliyan Kapitanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İliyan Kapitanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İliyan Kapitanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2014 yılında Lyubimets

1 Temmuz 2014 yılında Sozopol

1 Temmuz 2016 yılında C. Balchik

9 Ocak 2017 yılında Dob. Dobrich

3 Temmuz 2017 yılında B. Galabovo

1 Temmuz 2018 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2020 yılında Dob. Dobrich

1 Ocak 2021 yılında Litex Lovech

İliyan Kapitanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İliyan Kapitanov şuan Litex Lovech takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

İliyan Kapitanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U21 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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