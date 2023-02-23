İliyan Stefanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İliyan Stefanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İliyan Stefanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İliyan Stefanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İliyan Stefanov 20 Eylül 1998 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Илиян Аврамов Стефанов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İliyan Stefanov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İliyan Stefanov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levski Sofia futbol takımında oynamaktadır. Levski Sofia takımına 28 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İliyan Stefanov'nin Levski Sofia ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

İliyan Stefanov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/iliyanstefanovv/

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İliyan Stefanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İliyan Stefanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İliyan Stefanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İliyan Stefanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Aralık 2015 yılında Avellino U19

19 Temmuz 2016 yılında Avellino

25 Ekim 2016 yılında Gozzano

1 Temmuz 2017 yılında Lok. Sofia

23 Şubat 2021 yılında Beroe

28 Şubat 2022 yılında Levski Sofia

İliyan Stefanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İliyan Stefanov şuan Levski Sofia takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İliyan Stefanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Levski Sofia

Bulgaristan takımında 22 numaralı formasıyla 2 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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