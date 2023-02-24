İliyan Yordanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İliyan Yordanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İliyan Yordanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İliyan Yordanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İliyan Yordanov 3 Nisan 1989 tarihinde Pazardzhik şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Илиян Йорданов Йорданов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İliyan Yordanov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lehmanns Management yapmaktadır. İliyan Yordanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritsa 1921 Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Maritsa 1921 Plovdiv takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İliyan Yordanov'nin Maritsa 1921 Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İliyan Yordanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İliyan Yordanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İliyan Yordanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İliyan Yordanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Botev Plovdiv

1 Şubat 2010 yılında Lyubimets

1 Şubat 2012 yılında Lok. Plovdiv

13 Eylül 2012 yılında Levski Sofia

31 Ocak 2014 yılında Denizlispor

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

12 Ekim 2015 yılında Lok. Plovdiv

2 Şubat 2016 yılında Borac Cacak

28 Temmuz 2016 yılında Vereya

1 Temmuz 2018 yılında Tsarsko Selo

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

21 Şubat 2020 yılında Maritsa

11 Ağustos 2020 yılında Vitosha

28 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

16 Ekim 2020 yılında Neftochimik

1 Temmuz 2021 yılında Maritsa

İliyan Yordanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İliyan Yordanov şuan Maritsa 1921 Plovdiv takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.