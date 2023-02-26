İlja Antonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlja Antonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlja Antonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlja Antonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlja Antonov 5 Aralık 1992 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlja Antonov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia Continental yapmaktadır. İlja Antonov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalju FC futbol takımında oynamaktadır. Kalju FC takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İlja Antonov'nin Kalju FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İlja Antonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlja Antonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlja Antonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlja Antonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında FC Puuma

1 Ocak 2012 yılında Levadia

30 Ocak 2017 yılında SV Horn

14 Temmuz 2017 yılında Rudar Velenje

1 Temmuz 2018 yılında FC Hermannstadt

1 Temmuz 2019 yılında Ararat-Armenia

4 Şubat 2021 yılında FCI Levadia

10 Şubat 2023 yılında Kalju FC

İlja Antonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlja Antonov şuan Kalju FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İlja Antonov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Spartak Tallinn (2002-2004), FC Puuma (2005-2010)

Estonya takımında 6 numaralı formasıyla 8 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 52 maçta 2 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

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