İlja Korotkovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlja Korotkovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlja Korotkovs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlja Korotkovs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlja Korotkovs 24 Mayıs 2000 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Iļja Korotkovs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlja Korotkovs Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Chin International Consultancy yapmaktadır. İlja Korotkovs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 6 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İlja Korotkovs'nin Riga FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

İlja Korotkovs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlja Korotkovs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlja Korotkovs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlja Korotkovs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Metta

6 Şubat 2022 yılında Riga

9 Mart 2022 yılında Auda

30 Haziran 2022 yılında Riga

İlja Korotkovs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlja Korotkovs şuan Riga FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

İlja Korotkovs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 16 numaralı formasıyla 11 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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