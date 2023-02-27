İlja Semjonovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlja Semjonovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlja Semjonovs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlja Semjonovs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlja Semjonovs 18 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlja Semjonovs Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Super Nova futbol takımında oynamaktadır. SK Super Nova takımına - tarihinde katılmıştır. İlja Semjonovs'nin SK Super Nova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlja Semjonovs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlja Semjonovs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlja Semjonovs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlja Semjonovs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlja Semjonovs şuan SK Super Nova takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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