İljasa Zulfiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İljasa Zulfiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İljasa Zulfiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İljasa Zulfiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İljasa Zulfiu 27 Mart 1998 tarihinde Miratovac, Preševo şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Sırbistan,Kosova uyrukludur.Gerçek adı da Ilaz Zylfiu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İljasa Zulfiu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İljasa Zulfiu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Dukagjini futbol takımında oynamaktadır. KF Dukagjini takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İljasa Zulfiu'nin KF Dukagjini ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İljasa Zulfiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İljasa Zulfiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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İljasa Zulfiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İljasa Zulfiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Radnik

1 Şubat 2017 yılında FK Pukovac

1 Haziran 2017 yılında Radnik

1 Şubat 2018 yılında Ozren Sokobanja

30 Haziran 2018 yılında Radnik

1 Ağustos 2018 yılında KF Flamurtari

17 Ağustos 2019 yılında FC Malisheva

8 Ocak 2021 yılında KF Laçi

21 Temmuz 2022 yılında KF Dukagjini

İljasa Zulfiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İljasa Zulfiu şuan KF Dukagjini takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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