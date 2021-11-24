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  3. İlk 24 saatinde Squid Game'i geçen Güney Kore dizisi Hellbound'un konusu ne? Hellbound ne demek, Netflix'e ne zaman çıktı?

İlk 24 saatinde Squid Game'i geçen Güney Kore dizisi Hellbound'un konusu ne? Hellbound ne demek, Netflix'e ne zaman çıktı?

Netflix'te yayınlanan Güney Kore yapımı Hellbound dizisi kısa sürede ulaştığı izlenme oranlarıyla Squid Game'i geride bıraktı. Peki, İlk 24 saatinde Squid Game'i geçen Güney Kore dizisi Hellbound'un konusu ne? Hellbound ne demek, Netflix'e ne zaman çıktı? Soruların cevapları haberimizde...

İlk 24 saatinde Squid Game'i geçen Güney Kore dizisi Hellbound'un konusu ne? Hellbound ne demek, Netflix'e ne zaman çıktı?

Squid Game yayınlandığı tarihten bu güne dünya çapında 110 milyondan fazla kişiye ulaştı. Bu sayede gelmiş geçmiş en fazla izlenen diziler arasına girmişti. Ancak Squid Game'in zirve yarışı sona erdi. Rakibi ise yine bir Güney Kore yapımı olan Hellbound isimli dizi. Hellbound tek gecede ulaştığı izlenme rakamıyla Squid Game’i geçmiş durumda. Bu bağlamda, İlk 24 saatinde Squid Game'i geçen Güney Kore dizisi Hellbound'un konusu ne? Hellbound ne demek, Netflix'e ne zaman çıktı? İşte cevaplar...

İlk 24 saatinde Squid Game'i geçen Güney Kore dizisi Hellbound'un konusu ne? Hellbound ne demek, Netflix'e ne zaman çıktı?

HELLBOUND NE DEMEK, NETFLİX'E NE ZAMAN ÇIKTI?

Hellbound dizisi 20 Kasım tarihinde yayınlandı. Analitik şirketi FlixPatrol'ün verilerine göre Hellbound, yayınlanmasından yalnızca bir gün sonra dünya çapında en popüler TV dizisi haline geldi.

Yeni K-drama dizisi, böylelikle art arda 46 gün listenin zirvesinde yer alan Squid Game'i ikinci sıraya indirmiş oldu. 

İlk 24 saatinde Squid Game'i geçen Güney Kore dizisi Hellbound'un konusu ne? Hellbound ne demek, Netflix'e ne zaman çıktı?

Güney Kore, Meksika ve Belçika gibi bölgelerde bir numara olan dizi;  ABD, Kanada, Almanya gibi ülkelerde ilk üç içerisinde yer aldı.

İlk 24 saatinde Squid Game'i geçen Güney Kore dizisi Hellbound'un konusu ne? Hellbound ne demek, Netflix'e ne zaman çıktı?

Hellbound, Squid Game ve tarihi drama The King's Affection ile birlikte küresel ilk 10'daki üç K-drama arasında yer alıyor.

Hellbound kelimesi İngilizce; cehenneme mahkum olan, cehennemlik anlamında kullanılmaktadır. Bu kelimenin dizinin konusuyla da doğrudan ilişkisi bulunmaktadır.

İlk 24 saatinde Squid Game'i geçen Güney Kore dizisi Hellbound'un konusu ne? Hellbound ne demek, Netflix'e ne zaman çıktı?

GÜNEY KORE DİZİSİ HELLBOUND'UN KONUSU NE?

Sahip olduğu fantastik ögelerle ön plana çıkan Hellbound dizisinin türü korku-gerilim ve dram. 

Hellbound Squid Game gibi ilginç bir konuya sahip. Dizide doğaüstü yaratıklar, günahkar insanların peşinden koşuyorlar ve onları cehenneme sürüklüyorlar. 

Dizinin henüz ilk sezonu yayınlandı. Ancak şu anda 80'den fazla ülkede en popüler içerikler arasına girmiş durumda. 

 Dizinin yönetmenliğini üstlenen Yeon Sang-ho; bazı animasyon dizileri ve Zombi Ekspresi filmiyle ismini duyurmuştu. Yönetmen Hellbound ile kariyerinin zirvesine çıkmaya çok yakın.    

İlk 24 saatinde Squid Game'i geçen Güney Kore dizisi Hellbound'un konusu ne? Hellbound ne demek, Netflix'e ne zaman çıktı?

Dizinin öne çıkan oyuncuları ise Yoo Ah-in, Park Sang-hoon, Kim Hyun-joo  ve Park Jeong-min. 

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