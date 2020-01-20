Milli Mücadele'nin 100. yılı münasebetiyle Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "İlk Adımdan Kuruluşa" Milli Mücadele Sergisi, Kahramanmaraş'ta açıldı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde açılışı gerçekleştirilen sergiye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Arif Şen, Milletvekili Habibe Öcal, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Dulkadiroglu Kaymakamı Kadir Okatan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, İl Müftüsü Celal Sürgeç, gaziler ve çok sayıda Kahramanmaraşlı vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışında konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, bağımsızlığın önemini bilen Türk halkının bu uğurda ne gerekiyorsa yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini vurguladı. Bağımsızlık mücadelesinde her ilin önemli mücadeleler verdiğine dikkat çeken Şen, "Kurtuluşa giden ilk adım, Samsun'da atılmış ve Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu'nun her yerine yayılmıştır. Bu gün coğrafyamızda hür olarak yayıyorsak, bunu geçmişte verilen bağımsızlık mücadelelerine borçluyuz. Bu nedenle zaferlerle dolu şanlı tarihimizi gelecek nesillere doğru ve güvenilir kaynaklardan alınan bilgilerle aktarılması çok önemli. Bu sebeple "İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Sergisi'ni önemsiyor, özellikle gençlerimizin bu sergiyi gezmelerini istiyorum. Bağımsızlık mücadelesinde görev almış şehit ve gazi Kahramanmaraşlılarımızda var. Gençlerin bunları bilmeleri önemli. Sergiyi hayata geçiren başta Samsun Valiliğine ve destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Milli Mücadele döneminin öneminden bahseden Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öcal ise, yokluklar içerisinde verilen Kurtuluş Mücadelesi'nin gençlere aktarılmasının önemli olduğunu söyledi. Öcal, bağımsızlık mücadelesinde ilk kurşunun Kahramanmaraşlı Sütçü İmam tarafından atıldığını ve bu nedenle Kahramanmaraş'ın Milli Mücadele'de önemli yeri olduğuna dikkat çekti.

"İlk Adımdan Kuruluşa" Milli Mücadele Karma Sergisi'nde; Genelkurmay ATASE Dairesi Başkanlığından alınan belge ve fotoğrafların yanı sıra, OMÜ Eğitim Fakültesi Resim - İş Eğitimi Bölümü tarafından yapılan eserler ve SAMFAD tarafından çekilen 63 eser yer alıyor. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde açılan sergi, 20-24 Ocak 2020 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Kaynak: İHA