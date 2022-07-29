İlk başörtülü milletvekilinden ders niteliğinde açıklama! "Başörtüsü takmam, benim seçimim"

Avustralya'nın ilk başörtülü milletvekili Fatima Payman parlamentoda ders niteliğinde açıklamalarda bulundu. Payman, "Başörtünüzü gururla takın" diye konuştu.

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İlk başörtülü milletvekilinden ders niteliğinde açıklama! "Başörtüsü takmam, benim seçimim"

Avustralya'da ilk başörtülü milletvekili olan Afganistan doğumlu Fatima Payman çarşamba günü Avustralya Parlamentosu'nda ilk konuşmasını yaparak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İlk başörtülü milletvekilinden ders niteliğinde açıklama! Başörtüsü takmam, benim seçimim

"BEN SOKAKTA KİMSEYİ YARGILAMAYACAĞIM"

Haziran ayında Batı Avustralya Milletvekili olarak seçilen Payman, ilk konuşmasında başörtüsüne yönelik açıklamalar yaparak, "Ne giymem gerektiği hakkında tavsiye veren ya da dış görünümüme bakarak yetkinliğimi sorgulayanlar bilsin ki başörtüsü takmam benim seçimim. Başörtüsü takmak isteyen kızların bunu gururla ve böyle giyinme hakkı olduğunu bilerek yapmasını istiyorum. Ben sokakta şort ve terlik giyen kimseyi yargılamayacağım. İnsanların da beni başörtüsü taktığım için yargılamasını beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

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