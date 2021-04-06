İlk bölümü yayınlanan Kırmızı Kamyon dizisi için flaş karar! Haziran ayında yayınlanacak

Tanıtım fragmanlarında yaşanan heyecanlı anları ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren 10. Ev yapımın Show TV'de ilk bölümüyle ekranlara gelen dizisi Kırmızı Kamyon hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre henüz ilk bölümüyle ekranlara gelen dizi için kanal ve yapım şirketinin yaptığı anlaşmaya göre dizi Haziran ayı itibariyle 1.bölümünden itibaren tekrar yayınlanacak. Bu kapsamda dizinin beklenen ikinci bölümü yayınlanmayacak.

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ KONUSU

Kırmızı Kamyon’un senaryosu Meriç Demiray ve Ezgi Özcan’ın kaleminden çıkarken, yönetmen koltuğunda ise Osman Kaya oturuyor. Kahraman itfaiyecilerin hayatlarında yaşadıkları sevinçlerini, üzüntülerini, başarıları ve hayal kırıklıklarını birçok farklı duyguyla iç içe anlatacak.

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Görkem Sevindik,

Ushan Çakır,

Deniz Hamzaoğlu,

Nilay Deniz,

Aslı Orcan,

Burak Berkay Akgül,

Timur Ölkebaş,

Gürberk Polat,

Melisa Akman,

Uğur Arda Başkan,

Sümeyye Aydoğan,

Efekan Can,

Gerçek Sağlar Alnıaçık,

Süreyya Kilimci,

Hasibe Özgür,

Onur Yar,

Tuğçe Karabayır

Feriha Eyüboğlu