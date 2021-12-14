İlk Çağ ne demek, TDK'ya göre İlk Çağ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İlk Çağ ne demek? İlk Çağ TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi İlk Çağ kelimesi. Peki İlk Çağ ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İlk Çağ nedir, İlk Çağ kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İLK ÇAĞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İlk Çağ kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre İlk Çağ kelimesi anlamı şu şekildedir:

- En eski zamanlardan başlayarak Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküş yılı olan miladi 476'ya kadar süren çağ, antikite

