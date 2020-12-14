İlk cansız manken sanıldı! Gerçek detaylı bakınca ortaya çıktı
Pendik'te sahilde öğle saatlerinde vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi bulundu. Durumun polise ve 112 ekiplerine bildirilmesinin ardından polis, adamın cansız bedeni denizden çıkartırken sağlık ekipleri ise ilk müdahaleyi gerçekleşti. Nedim Aydemir adlı kişiye ait olduğu belirlenen ceset morga kaldırıldı.
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14 Aralık 2020 Pazartesi 17:00
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