İlk defa drone gören masum çocuklar

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir köy okulundaki öğrenciler ilk defa drone görmenin mutluluğunu ve şaşkınlığını yaşadı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir köy okulunu ziyaret eden Bülent Şimşek, drone'u götürdüğü okulda çocukların yakın ilgisiyle karşılaştı. Sırayla drone'u inceleyen çocuklar, sorularıyla da operatörden bilgi aldı. Çocuklar hem mutluluk hem de şaşkınlık yaşadı.

Kaynak: İHA