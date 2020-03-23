İlk ders başladı! İşte lkokul, ortaokul, lise canlı yayın izleme linkleri

Uzaktan eğitim başladı. Milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği yayını Eba TV üzerinden izlemek için araştırma yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, ders programı ve yayın frekansları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan uzaktan eğitim kararı yarın uygulanmaya başlıyor. TRT canlı izle seçeneği üzerinden yayını takip etmek isteyenler için detayları haberimize ekledik. İşte EBA TV canlı izle! İlkokul, ortaokul ve lise TRT EBA yayını hakkında detaylar...

TRT EBA TV frekans bilgileri ile internet erişimi olmayan öğrenciler de TV üzerinden ders takiplerini gerçekleştirebilecekler. İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç farklı kanal üzerinden gerçekleştirilecek yayınlarda müfredat içerisindeki dersler öğrencilerle buluşacak. Bu kanallar üzerinden ilgili dersi kaçıran ya da yeniden izlemek isteyen öğrenciler diledikleri takdirde derslerin tekrarlarını izleyebilecek ya da internet üzerinden takipleri yapabilecekler.

TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan EBA TV frekans bilgileri ve uydu alıcılarına göre hangi kanallarda yer aldıkları bilgileri şöyle…

Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden ve Twitter'dan yapılan paylaşıma göre, TRT-EBA TV şu kanallar ve frekanslar üzerinden yayında olacak:

TRT EBA TV İlkokul TRT-EBA TV Ortaokul TRT-EBA TV Lise

Vodafone Tv 151. Kanal 152. Kanal 153. Kanal

Kablo Tv 465. Kanal 466. Kanal 467. Kanal

Tivibu 401. Kanal 402. Kanal 403. Kanal

Turkcell TV+ 106. Kanal 107. Kanal 108. Kanal

D-Smart 138. Kanal 139. Kanal 140. Kanal

Bein/Digiturk 151. Kanal 152. Kanal 153. Kanal

TRT EBA TV İLKOKUL NASIL İZLENİR?

Eğitim öğretimini ilkokulda devam ettiren öğrenciler için 23-27 Mart tarihleri arasında uygulanacak olan ders programı şöyle…

TRT EBA TV ORTAOKUL NASIL İZLENİR?

Eğitim öğretimini ortaokulda sürdüren öğrenciler için 23-27 Mart uzaktan eğitim ders programı şöyle…

TRT EBA TV LİSE NASIL İZLENİR?

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