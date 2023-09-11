İlk ders zili çaldı! Bayburt’ta 15 bin 127 öğrenci dersbaşı yaptı

Yaz tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Bayburt'ta 15 bin 127 öğrenci dersbaşı yaptı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İlk ders zili çaldı! Bayburt’ta 15 bin 127 öğrenci dersbaşı yaptı

Yaz tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Bayburt'ta 15 bin 127 öğrenci dersbaşı yaptı.

Geçtiğimiz hafta 4-8 Eylül tarihlerinde okul öncesi, ilkokula başlayan öğrenciler için uyum haftası geride kalırken, bugün diğer sınıflar için ilk ders zili çaldı.

Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulunda 2023-2024 eğitim öğretim yılı nedeniyle açılış programı düzenlendi. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve il protokol üyeleri törene katılarak, öğrencilere ve öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dilediler. Hediyelerini Vali Mustafa Eldivan'ın, Başkan Hükmü Pekmezci'nin, Emniyet Müdürü Nihat Uzun'un, Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in elinden alan çocukların sevinçleri ise gözlerinden okundu.

Başarılı olabilmek için çalışmanın önemine vurgu yapan Vali Eldivan, bir süre çocuklarla sohbet ettikten sonra, meraklı çocukların sorularını yanıtladı. Öğrenci sıralarına geçerek çocukların heyecanını paylaşan İl protokol üyeleri, öğrencilere iyi dileklerde bulunarak, başarılar dilediler.

Düzenlenen açılış töreni, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.

İlk ders zili çaldı! Bayburt’ta 15 bin 127 öğrenci dersbaşı yaptı

İlk ders zili çaldı! Bayburt’ta 15 bin 127 öğrenci dersbaşı yaptı

İlk ders zili çaldı! Bayburt’ta 15 bin 127 öğrenci dersbaşı yaptı

İlk ders zili çaldı! Bayburt’ta 15 bin 127 öğrenci dersbaşı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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