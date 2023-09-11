İlk ders zili çaldı, Erzincan’da 42 bin öğrenci ders başı yaptı

Tüm ülke genelinde olduğu gibi Erzincan'da da yeni eğitim ve öğretim dönemi başlarken, 42 bin öğrenci için bugün ilk ders zili çaldı.

2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi sabah çalan ilk ders zili ile başladı. Kentte 3 bin 143 öğrenci 1. sınıfa başlarken toplamda 42 bin öğrenci okulların yolunu tuttu. Yaklaşık 3 ay süren yaz tatilinin ardından öğrenciler ve öğretmenler yeni eğitim ve öğretim dönemine başlamanın heyecanı yaşadı. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Erzincan merkezde Ziya Gökalp İlkokulunda ve ilçelerde programlar düzenlendi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalarla devam etti. Konuşmasında eğitim ve öğretimde ailenin önemine vurgu yapan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Eğitimle ilgili konular konuşulduğunda bizler hep okul üzerinden hareket ederiz. Meseleye biraz daha geniş bir perspektiften bakmak lazım. Aile, okul, öğretmen üçgenini yatay ve dikey anlamda doğru bir iletişim ağı olarak kurgulayamazsak, bazı noktalarda eksik kaldığımızı hep beraber görürüz. Değerli misafirler, sevgili öğretmenler, aile her şeydir. Bir çocuk, bir genç aileden gerekli ilgiyi, sevgiyi, merhameti, şefkati, empati duygusunu kazanamamışsa hangi okulda okursa okusun iyi bir diplomalı insan olur. Onun için biz aileden başlayarak çocuklarımızı çok iyi bir şekilde eğitmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin şiir okumaları, drama gösterisi, karate gösterisi, öğrencilerin koro çalışması ve halk oyunları gösterileri programa renk kattı.

Daha sonra öğrenciler, Vali Aydoğdu ve protokol üyelerinin ilk ders zilini çalınmasının ardından 3 aydır kapalı olan okullarına girmenin mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)