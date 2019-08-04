İlk görüntü paylaşıldı! İran ordusuna ait savaş uçağı düştü
İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Tangestan'da, orduya ait bir savaş uçağının düştüğü duyuruldu.
İran'da yayın yapan Mehr ajansı, Tangestan kentinde, orduya ait bir savaş uçağının düştüğü duyurdu.
"PİLOTLARIN SAĞLIK DURUMU İYİ"
Ajansa konuşan Tangestan Valisi Abdolhossein Rafiipour, savaş uçağını yaşanan teknik arızadan dolayı düştüğünü, uçakta yer alan pilotların kurtulduğunu ve durumlarının iyi olduğunu söyledi.
Etiketler : Savaş Uçağı
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