İlk hacı adayları dualarla uğurlandı

Hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan ilk kafile dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı Hac organizasyonuyla bu yıl kutsal topraklara gitme şansı elde eden hacı adayları için Ziraat Mahallesi'ndeki Pazartesi Pazar Yeri'nde uğurlama töreni düzenlendi.

Uğurlama töreninde Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, hacı adaylarının hac vazifesini sağlık sıhhat içerisinde tamamlamaları temennisinde bulundu.

Kütahya İl Müftüsü Yardımcısı Mustafa Karaman'ın duasının ardından 2019 yılı ilk hac kafilesi, kutsal topraklara uğurlandı.

Törene; Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, hacı adayları ile yakınları katıldı.

Kaynak: İHA