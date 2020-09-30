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İlk iş günü hayatının son günü oldu!

Adana'da 47 yaşındaki bir kişi yeni işe başladığı marketten 9. kattaki bir daireye sipariş getirmesinin ardından bineceği asansörün üst katta olduğunu fark etmeyince asansör boşluğuna düştü. Durumu fark eden apartmandaki kişilerin ihbarıyla gelen 112 ekipleri adamın öldüğünü belirlerken polis ise inceleme başlattı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’nde yaşanan olayda 47 yaşındaki Nail Polat isimli bir kişi il işe girdiği gün bir apartmanın 9. katına sipariş getirdi. Ardından market arabasının asansöre sığması için geri geri  yürüyerek binmek isteyen Polat, asansörün üst katta olduğunu fark etmeyip  yaklaşık 40 metre yükseklikten boşluğa düştü. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri evli ve 4 çocuklu Polat'ın hayatını kaybettiğini kesinleştirirken olay yerine gelen polis ekipleri ise durumla ilgili soruşturma başlattı.

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30 Eylül 2020 Çarşamba 09:56
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