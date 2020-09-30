İlk iş günü hayatının son günü oldu!

Adana'da 47 yaşındaki bir kişi yeni işe başladığı marketten 9. kattaki bir daireye sipariş getirmesinin ardından bineceği asansörün üst katta olduğunu fark etmeyince asansör boşluğuna düştü. Durumu fark eden apartmandaki kişilerin ihbarıyla gelen 112 ekipleri adamın öldüğünü belirlerken polis ise inceleme başlattı.