İlk kahvaltılık mısır gevreklerinin ne amaçla üretildiğini öğrenince şok olacaksınız! Cinsel isteği...

Çoğu insanın en pratik kahvaltı yöntemi olduğu için sık sık tercih ettiği kahvaltılık mısır gevreklerinin ne zaman ve ne amaçla üretildiğini biliyor muydunuz? Öğrenince çok şaşıracaksınız...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
İlk kahvaltılık mısır gevreklerinin ne amaçla üretildiğini öğrenince şok olacaksınız! Cinsel isteği... 1

19. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'nde yiyecekler fazla yağlı ve tatsız tuzsuzdu. Sağlıksız gıdalardan dolayı kalp hastalıkları, mide ve bağırsak rahatsızlıkları zirveyi görmüştü. Her ortamda sürekli hastalıklar konuşuluyor, insanlar birbirlerine rahatsızlıklarını anlatıyordu. O dönem yayınlanan Encyclopedia Britannica 1830 baskısında, halkın yaşadığı hazımsızlığa da yer verilmiş, “sindirim zorluğu veya midede fermantasyon” olarak tanımlanmış ve “çok az sayıda kişi, hayatı boyunca bu rahatsızlığı çekmeden yaşar” şeklinde ifade edilmişti.

İlk kahvaltılık mısır gevreklerinin ne amaçla üretildiğini öğrenince şok olacaksınız! Cinsel isteği... 2

"HASTALIK KAPLI BİR VÜCUT, ÇÖKÜNTÜYE UĞRAMIŞ BİR DİMAĞ..."

O dönemde yaşayan ve herkesle birlikte bu sıkıntıları çeken klise görevlisi olan Sylvester Graham, tüm bu problemlerin gıdalardan ve beslenme şartlarından dolayı yaşandığını fark etmişti. Vejetaryen beslenmeyi ve lifli gıdaları daha fazla tüketmek gerektiğini savunuyor, insanlara bunu anlatıyordu. Aynı zamanda dönemde çok yaygın olan mastürbasyon nedeniyle insanların bedenlerinin güçsüz düştüğünü, enerjilerinin tükendiği ve bu nedenle de kolaylıkla hasta olduklarını düşünüyordu.

Bu düşüncesini şu şekilde ifade etmişti:

"İğrenç alışkanlıkların, karanlık bir düşmanın acımasızca aralara sızarak, ele geçirdiği hastalık kaplı bir vücut, çöküntüye uğramış bir dimağ. Çürüğe benzer sivilceler, alnı, burnu, bazen tüm yüzünü kaplar – hatta bazen başta, göğüslerde, sırtta ve bacaklarda açık uçuklar kalıcı yaralara , kanserleşmiş dokulara dönüşür, belki de yıllar boyunca, muazzam miktarlarda, kokuşmuş, iğrenç ifrazat çıkarır ve zaman zaman da ölüme yol açar."

İlk kahvaltılık mısır gevreklerinin ne amaçla üretildiğini öğrenince şok olacaksınız! Cinsel isteği... 3

TEHDİT EDİLMEYE BAŞLAMIŞTI

Graham, insanların çok fazla yemesinden, pek çok uyarıcı madde içerek gıdaları tüketmesinden dolayı şehvetlerinin uyandığını ve bunun da mastürbasyona ittiğini savunuyordu. Tabii tüm sorunların kaynağı sadece yemek yemek de değildi, beynin zamansız çalışması da bedendeki sinir sistemini zayıflatıyordu.

Vejetaryen beslenme tipini bir şekilde yaygınlaştırmayı başaran Graham, kasaplardan tehditler almaya başlamıştı. Fakat her şey tıkırında gidiyordu. Graham'ı takip edenler artıyordu. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde dünyada ilk defa kahvaltılık gevrek üreten James Caleb Jackson da Graham'a katılmış, "Hazımsızlığın bazen genital bölgelerde halsizliğe yol açtığı” iddia etmişti.

İlk kahvaltılık mısır gevreklerinin ne amaçla üretildiğini öğrenince şok olacaksınız! Cinsel isteği... 4

DESTEK ALARAK GÜÇLENDİ

Sylvester Graham destek aldıkça güçleniyordu. John Harvey Kellog da onun yanında olmaya başlamıştı. Kellog, James Caleb Jackson'dan sonra kahvaltılık gevrek üreten ikinci kişi olarak tıpkı ilki gibi "Granula" adını verdiği soğuk kahvaltılık gevreği satışa sunmaya başladı. Fakat daha sonra adını "Granola" olarak değiştirmek zorunda kaldı.

Kellog, mastürbasyon yapmanın ne kadar zararlı olduğunu herkese anlatmaya çalışıyor, kalıcı etkilerini anlatarak insanları uyarmaya çalışıyordu. Bunun yalnızca beslenmenin düzene girmesiyle değil daha sıkı önlemler alınarak önlenebileceğine inanıyordu.

Kendine bir klinik açarak insanları çeşitli uygulamalara tabi tutuyordu. O dönemin tek problemi bu haline gelmişti. Kellog 1943 senesine kadar yaşadı ve vefatına kadar bütün yaşamını mastürbasyon yapılmasını önlemek için tüketti.

Akaryakıtta çifte indirim! Petrol dibi gördü, beklenen fırsat geldi!
Akaryakıtta çifte indirim! Petrol dibi gördü, beklenen fırsat geldi!
Elinizi çabuk tutun! İstanbul'da 2+1 satılık sıfır daire 400 bin liradan satılıyor! Metroya, metrobüse, otobüs duraklarına yürüme mesafesinde!
Elinizi çabuk tutun! İstanbul'da 2+1 satılık sıfır daire 400 bin liradan satılıyor! Metroya, metrobüse, otobüs duraklarına yürüme mesafesinde!
2022 KPSS sınavının incelemesinde çarpıcı detay! 21 öğrencinin cevap kağıtları aynıymış!
2022 KPSS sınavının incelemesinde çarpıcı detay! 21 öğrencinin cevap kağıtları aynıymış!
MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketi, kulislere damga vuracak! İki partiye büyük şok! İşte partilerin oy oranları...
MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketi, kulislere damga vuracak! İki partiye büyük şok! İşte partilerin oy oranları...
Modern tıbbın güvenilir yöntemi! Akupunktur vücuda bir ilaç kadar etki ediyor!
Modern tıbbın güvenilir yöntemi! Akupunktur vücuda bir ilaç kadar etki ediyor!
Bakan Soylu'nun Yediiklim Yayınevi'nde çektirdiği iddia edilen fotoğraf, asılsız çıktı! Gerçek açıklandı! Meğer o afiş...
Bakan Soylu'nun Yediiklim Yayınevi'nde çektirdiği iddia edilen fotoğraf, asılsız çıktı! Gerçek açıklandı! Meğer o afiş...
Son dakika | YAŞ kararları açıklandı! 38 general ve amiral emekliye sevk edildi
Son dakika | YAŞ kararları açıklandı! 38 general ve amiral emekliye sevk edildi
16 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor, güzelliğiyle akılları baştan aldı! Onunla evlenen şanslı erkeğe ne mi olacak?
16 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor, güzelliğiyle akılları baştan aldı! Onunla evlenen şanslı erkeğe ne mi olacak?