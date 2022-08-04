İlk kahvaltılık mısır gevreklerinin ne amaçla üretildiğini öğrenince şok olacaksınız! Cinsel isteği...

"HASTALIK KAPLI BİR VÜCUT, ÇÖKÜNTÜYE UĞRAMIŞ BİR DİMAĞ..."

O dönemde yaşayan ve herkesle birlikte bu sıkıntıları çeken klise görevlisi olan Sylvester Graham, tüm bu problemlerin gıdalardan ve beslenme şartlarından dolayı yaşandığını fark etmişti. Vejetaryen beslenmeyi ve lifli gıdaları daha fazla tüketmek gerektiğini savunuyor, insanlara bunu anlatıyordu. Aynı zamanda dönemde çok yaygın olan mastürbasyon nedeniyle insanların bedenlerinin güçsüz düştüğünü, enerjilerinin tükendiği ve bu nedenle de kolaylıkla hasta olduklarını düşünüyordu.

Bu düşüncesini şu şekilde ifade etmişti:

"İğrenç alışkanlıkların, karanlık bir düşmanın acımasızca aralara sızarak, ele geçirdiği hastalık kaplı bir vücut, çöküntüye uğramış bir dimağ. Çürüğe benzer sivilceler, alnı, burnu, bazen tüm yüzünü kaplar – hatta bazen başta, göğüslerde, sırtta ve bacaklarda açık uçuklar kalıcı yaralara , kanserleşmiş dokulara dönüşür, belki de yıllar boyunca, muazzam miktarlarda, kokuşmuş, iğrenç ifrazat çıkarır ve zaman zaman da ölüme yol açar."