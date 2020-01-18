İlk karnesini şehit babasına götürdü

Iğdır'da terör örgütü PKK'nın döşediği bombanın patlaması sonucu 5 yıl önce şehit olan polis memuru İbrahim Derindere'nin kızı Hafsa Derindere, ilk karnesini alır almaz babasının mezarına götürdü.

Iğdır'da, Dilucu Sınır Kapısı'nda 8 Eylül 2015'te görevli polis memurlarını götüren servis minibüsü ile koruma görevi yapan otomobilin geçişi sırasında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin yola önceden döşedikleri bombayı patlatması sonucu polis memuru İbrahim Derindere 13 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Derindere, 9 Eylül 2015 tarihinde Adana'da düzenlenen törenle Buruk Mezarlığındaki polis şehitliğine defnedildi.

Şehit polis memuru geride kızı Hafsa Derindere (8) ve gözü yaşlı eşi Şeyma Nur Derindere'yi bıraktı. Hafsa Derindere babası şehit olduğunda 2 yaşında olduğu için onu hiç hatırlayamadı.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından bu yıl okula götürülen ve birinci sınıfa başlayan Derindere'nin karnesini velisi olarak dün Aktaş aldı. Derindere karnesini aldıktan sonra annesi ile birlikte Buruk Mezarlığındaki Polis Şehitliğine giderek babasının mezarına koştu. Küçük Hafsa mezar başına gelip önce dua edip daha sonra karnesini babasını gösterdi.

Konuşmakta güçlük çeken anne Derindere, buruk bir sevinç yaşadıklarını kelimelerin artık yetersiz kaldığını söyleyerek duygulu anlar yaşadı.

Anne ve kızı daha sonra mezarlıktan ayrıldı.

Kaynak: İHA