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İlk kez bir kedinin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Pandemi sürecinde hayvanlardan insanlara ve ya insanlardan hayvanlara koronavirüs geçtiğine dair soru işaretleri devam ederken, Güney Kore'den gelen haber tedirginliği arttırdı. Ülkede ilk kez bir kedinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

İlk kez bir kedinin koronavirüs testi pozitif çıktı!

CNN'de yer alan habere göre, Güney Kore'de sahipli bir kedide koronavirüse rastlandı. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bir evde sahibiyle yaşayan kedinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığın açıkladı. 

BİR İLK! 

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bir evde iki kişi salgına yakalandıktan sonra evdeki üç kediye test yapıldığı, birinin testinin pozitif çıktığını söyledi. Virüse yakalanan kedi diğerlerinde ayrıldı.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi daha önce pek çok sağlık kurumunun açıkladığı gibi hayvanlardan insanlara Koronavirüs geçtiğine dair bulgu olmadığını belirtti.

İlk kez bir kedinin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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