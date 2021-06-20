İlk kez duyacaksınız! Öğrencilerin kopya çekmemesi için interneti kesecekler Sudan'da üniversite sınavında kopya çekilmesinin önüne geçilmesi için ülkedeki cep telefonu operatörleri sınav saatleri süresince internet kesintisi yapacak.

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Doğu Afrika ülkesi Sudan’da üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin kopya çekmemesi için ilginç bir yönteme başvurulacak. Ülkedeki cep telefonu operatörleri, 30 Haziran’a kadar sabah 8.00-11.00 saatleri arasında internet kesintisi uygulayacak. Sudan’da yarım milyondan fazla lise mezunu, hafta sonu başlayan sınavlarda üniversitelere yerleşebilmek için ter dökecek. Bazı Arap ve Afrika ülkelerinde sınav süresince internet kesintisi uygulanabiliyor. Kaynak: AA Tayfun Altuntaş Editör üniversitekopyaöğrenci