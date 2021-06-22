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  4. İlk kez duyacaksınız: Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi arasında geçen sözleşme görüşmesi ortaya çıktı!

İlk kez duyacaksınız: Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi arasında geçen sözleşme görüşmesi ortaya çıktı!

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta görev almayacağını Rıdvan Dilmen'e söylemesinin ardından Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasında geçen sözleşme görüşmesi ortaya çıktı.

İlk kez duyacaksınız: Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi arasında geçen sözleşme görüşmesi ortaya çıktı!

Sezonu çifte kupa ile tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme imzalamak için sürdürülen görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştı. Rıdvan Dilmen'e açıklama yapan Sergen Yalçın," Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım” demişti.

İlk kez duyacaksınız: Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi arasında geçen sözleşme görüşmesi ortaya çıktı!

TARAFTARLAR SERGEN YALÇININ EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANDI

Bu durum sonrası Beşiktaş tarafı Sergen Yalçın'ın görevine devam etmesini istedikleri için evinin önünde toplanırken Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın arasında geçen görüşme ortaya çıktı.

İlk kez duyacaksınız: Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi arasında geçen sözleşme görüşmesi ortaya çıktı!

İŞTE SERGEN YALÇIN VE AHMET NUR ÇEBİ ARASINDA GEÇEN GÖRÜŞME

Fotomaç'ın haberine göre ikili arasında geçen diyalog şöyle:

Ahmet Nur Çebi: Kulübümüzün içinde bulunduğu durum ortada. Harcama limitimiz az. Bu nedenle yıllık 12 milyon TL öneriyoruz. Sen ne istersin?

- Sergen Yalçın: Başkanım, ben para konuşmam. Hakkım olan parayı istiyorum.

- Ahmet Nur Çebi: Senin kafandan geçen rakam nedir?

- Sergen Yalçın: 30 milyon TL...

- Ahmet Nur Çebi: Bu imkansız.

- Sergen Yalçın: Başkanım bir forvet alacağız, fiyatı 3 milyon euro. Nasıl vereceksiniz?

- Ahmet Nur Çebi: O kadar para vermeyiz.

- Sergen Yalçın: Kararınıza saygılıyım. Kamuoyu önünde çıkıp açıklama yapalım. Siz anlaşamadığınızı belirtin. Ben de dinleneyim.

- Ahmet Nur Çebi: Bakarız, düşünürüz.

İlk kez duyacaksınız: Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi arasında geçen sözleşme görüşmesi ortaya çıktı!

Tayfun Altuntaş
Editör
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