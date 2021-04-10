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  3. İlk kez gerçekleştirildi! Kaburga kıkırdağından yeni burun ucu

İlk kez gerçekleştirildi! Kaburga kıkırdağından yeni burun ucu

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Devlet Hastanesinde bir ilk yaşandı. Operasyon ile burun ucu olmayan bir hastaya yeniden burun ucu yapıldı.

İlk kez gerçekleştirildi! Kaburga kıkırdağından yeni burun ucu

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Devlet Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen bir operasyon ile burun ucu olmayan bir hastaya yeniden burun ucu yapıldı. Kaburga kıkırdağı kullanılarak yeniden burun ucu yapılan hasta sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Bozüyük Devlet Hastanesi'nde Op. Dr. Tankut Uzun ve Op. Dr. Oben Yıldırım'ın birlikte gerçekleştirdikleri operasyonla daha önce burun ameliyatı geçiren, fakat nefes ve estetik problemleri devam eden Nazan Karasungur isimli hastaya kaburga kıkırdağı kullanılarak Revizyon Septorinoplasti operasyonu gerçekleştirildi.

OPERASYON YAKLAŞIK 6 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 6 saat süren zorlu ve başarılı operasyonun ardından yeniden burun ucu yapılan hasta Karasungur, sağlığına kavuşurken tedavisinin tamamlanmasının ardından bir gün sonra taburcu edildi. Operasyon sonrasında sağlığına kavuşan Nazan Karasungur, sağlığına kavuşmasına vesile olan Op. Dr. Tankut Uzun ve Op. Dr. Oben Yıldırım ile birlikte hastane yetkililerine teşekkür etti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

İlk kez gerçekleştirildi! Kaburga kıkırdağından yeni burun ucu

İlk kez gerçekleştirildi! Kaburga kıkırdağından yeni burun ucu

İlk kez gerçekleştirildi! Kaburga kıkırdağından yeni burun ucu

İlk kez gerçekleştirildi! Kaburga kıkırdağından yeni burun ucu

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