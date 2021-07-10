İlk kez görüntülendiler! Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel kameralara yakalandı!

Kaan Yıldırım'ın uzun süredir birlikte olduğu Hadise'den ayrılmasının ardından Çağla Şıkel ile adı anılmaya başlandı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddiaların ardından ikilinin birlikte objektiflere yakalandı.

Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel ikilisi farklı mekanlarda da samimi bir şekilde görüldükleri iddiaları çıkmış ve ikilinin aşk yaşadıkları konuşulmuştu.

Magazin Hattı'nda yer alan habere göre iddialar karşısında sessizliğini koruyan çiftin ilk görüntüsü ortaya çıktı. 34 yaşındaki Kaan Yıldırım ile 42 yaşındaki Çağla Şıkel, Çeşme'deki bir yerde sohbet ederken görüntülendi.

Öte yandan 7 yıl şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evli kalan Çağla Şıkel'in Kuzey ve Uzay adında 2 erkek çocuğu var.

HADİSE'DEN ATAK

Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel'in aşk dedikodusunun ardından Hadise de iş insanı Mehmet Dinçerler'le aşk yaşadığı konuşuluyor.

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