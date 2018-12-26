İlk kez hamsi yediler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi geleneksel "Hamsi Şöleni'nin bu yıl beşincisi düzenlendi. Bazı öğrenciler ise ilk kez hamsiyi tattı.

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Kampüsünde düzenlenen "5. Geleneksel Hamsi Şöleni"nde öğrenciler hamsi yiyerek eğlenceli vakit geçirdiler. Bazı farklı illerden gelen bazı öğrenciler ise ilk kez hamsi yedi. Hamsi denilince Karadeniz'in akla geldiğini dile getiren öğrenciler, hamsinin lezzetli bir balık olduğunu söylediler. Öğrencilere hamsinin yanında tahin helvası ve kabak tatlısı da ikram edildi. Hamsi Şöleni'nde bu yıl 200 kilo hamsinin tüketildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Eker, "Yeni gelen öğrencilerimizle kaynaşma amaçlı her hamsi şöleni düzenliyoruz. Hamsinin çıkmasına göre şölen tarihlerimiz değişiyor. Hamsi konusunda sponsorlarımız oluyor. Hocalarımız ve öğrencilerimiz kaynaşıyor. İlk defa hamsi yiyen öğrencilerimiz oluyor. Tabii, Karadeniz'de okumanın da böyle farklı tarafları da oluyor" dedi.

Kaynak: İHA