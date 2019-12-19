İlk kez karikatür çizdiler

Milas Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Yavuz Yıldırım ve öğretmenleri, öğrencilerine karikatürü sevdirmek ve mizah duyarlılığının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Milas Belediyesi Turhan Selçuk Karikatürlü Ev'e ziyaret düzenledi. Ziyarete katılan 19 öğrenci, Mehmet Nergiz ile beraber karikatür çizdi.

Milas'ta faaliyet gösteren Milas Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim - öğretim gören öğrencilerin katıldığı Turhan Selçuk Karikatürlü Ev ziyaretinde karikatür sanatının temel unsurları çizilerek gösterildi. Rehber öğretmenleri ile geziye katılan öğrenciler, usta karikatürist Mehmet Nergiz'in tahtaya çizdiği karikatürleri dikkatle izledi. Meraklı bakışlarla çizilen karikatürleri inceleyen öğrenciler, sordukları sorularla karikatürün nasıl çizildiğini öğrendi.

Mehmet Nergiz'in çizdiği karikatürlerin ardından öğrenciler, kendilerine dağıtılan kâğıt ve kalemlerle karikatürleri çizerek yeteneklerini sergiledi. Hayatlarında ilk kez karikatür çizen öğrenciler, çizdikleri karikatürleri Nergiz'e göstererek karikatür çizmekten büyük zevk aldıklarını ve eğlendiklerini söylediler. Çocuklarla birlikte karikatür çizmekten duyduğu memnuiyeti dile getiren Nergiz de öğrencilerin hepsinin yetenekli olduğuna dikkat çekerek, karikatür çizmeye küçük yaşlarda başlamanın önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA