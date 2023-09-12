İlk kez okul sıralarına oturdular

İzmir Buca Belediyesi ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa açtığı okuma yazma kursları kadınların hayatını değiştirmeye devam ediyor. Kursun 76 yaşındaki örnek öğrencisi Arzu Altay ise azmiyle tüm gençlere örnek oluyor.

Göksu Mahallesi'nde hizmet veren Buca Belediyesi Cemal Yetginer Etüt, Meslek ve Sanat Atölyesi'nde, Buca İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan okuma yazma kursları bu yıl da büyük ilgi gördü. Ailevi nedenler ve maddi imkânsızlıklar yüzünden hayatlarında hiç okula gidemeyen kadınlar, kurslar sayesinde ilk kez okul sıralarına oturmanın mutluluğunu yaşadı. 1. ve 2. kademe olarak devam eden kursları bitiren kursiyerler, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan sınava katılma hakkı kazanacak. Sınavı başarı ile geçenler ise ilkokul diploması yerine geçen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olacak.

76 yaşında örnek öğrenci

Kursun parmakla gösterilen öğrencilerinden 76 yaşındaki Arzu Altay, en büyük isteğinin kimseye muhtaç kalmadan hareket etmek olduğunu söyledi. Kendisine gelen eleştirilere de aldırmadığını belirten Altay, "Koca kadın oldun, ne işin var diyorlar. Okumakla koca kadın olmanın ne ilgisi var dedim. Bir arabaya bineceğim, sormak zorunda kalıyordum ama okumam olsa kimseye sormadan kendim binip gideceğim. Hangisi daha iyi diye sordum beni eleştirenlere; okumak mı, okumamak mı" dedi.

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En büyük arzusu kitap okumak

Kursiyerlerden 58 yaşındaki Mecide Doğan ise üç çocuğunu da üniversiteden mezun ettiğini ifade ederek, çocukları kent dışında yaşadığı için yanlarına gitmekte zorlandığını, bu nedenle okuma yazma öğrenmeye karar verdiğini dile getirdi. Mecide Doğan, en büyük arzusunun ise kitap okumak olduğunu belirtti.

Derslere bebeğiyle katılıyor

Derslere bebeğiyle katılan Fadime Tuğşat ise kurs merkezinin kendileri için bir armağan olduğunu ifade ederek, "Evim çok yakın, karşıda evimden çıkıp hemen buraya geliyorum. Bizim için hediye gibi bir şey. Üç çocuğum var. Bu kursa katıldığım için çok mutluyum. Belki de özgürlüğümüzü elimize alıyoruz. Bundan sonra çocuklarıma rahatlıkla yardımcı olacağım" diye konuştu.

Okuryazarlığın kendisi için büyük önem taşıdığını vurgulayan 54 yaşındaki Günay Ergin de, "Okumayı bilirsen her şeyi bilmiş olursun. Örneğin hastaneye gidiyorum, hangi doktorun odasına gireceğimi artık kendim biliyorum. Bundan güzel ne olabilir ki" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)