İlk kez online sistemde yapılan AÖF sınav sonuçları açıklandı
Anadolu Üniversitesi Açıkö Nisan-ğretim Fakültesi, Bahar Dönemi ara sınav sonuçları açıklandı. Sınavlar 18 Nisan-7 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılmıştı.
AÖF Bahar Dönemi ara dönem sınav sonuçları açıklandı. 18 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen sınavlar 20 gün sürmüştü.
Sınav sonuçlarına, ANADOLU MOBİL isimli uygulamada veya 'aof.anadolu.edu.tr' adresindeki Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numarası ile şifreyi girilerek ulaşılıyor.
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