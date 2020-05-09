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İlk kez online sistemde yapılan AÖF sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıkö Nisan-ğretim Fakültesi, Bahar Dönemi ara sınav sonuçları açıklandı. Sınavlar 18 Nisan-7 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılmıştı.

İlk kez online sistemde yapılan AÖF sınav sonuçları açıklandı

AÖF Bahar Dönemi ara dönem sınav sonuçları açıklandı. 18 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen sınavlar 20 gün sürmüştü.

Sınav sonuçlarına, ANADOLU MOBİL isimli uygulamada veya 'aof.anadolu.edu.tr' adresindeki Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numarası ile şifreyi girilerek ulaşılıyor.




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