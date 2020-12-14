  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. İlk kez yürüyen merdiven gören halkın büyük sınavı!

İlk kez yürüyen merdiven gören halkın büyük sınavı!

Kamerun'da yeni açılan bir alışveriş merkezinde yürüyen merdiveni kullanan birçok kişi merdivenin üzerinde durmakta zor anlar yaşadı. Yaşanan anlar güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilirken merdivende yürüyemeyen vatandaşların yardımına güvenlik görevlileri koştu.

Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 176. Bölüm fragmanı yayınlandı | Alpaslan ölüyor mu?Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 176. Bölüm fragmanı yayınlandı | Alpaslan ölüyor mu?

Yasak Elma 89. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız Çağatay'dan ayrılıyor mu?Yasak Elma 89. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız Çağatay'dan ayrılıyor mu?

14 Aralık hava durumu | Bugün hava durumu nasıl?14 Aralık hava durumu | Bugün hava durumu nasıl?

Zihinsel engelli kız çocuğuna taciz! Sosyal medyadan büyük infial yarattıZihinsel engelli kız çocuğuna taciz! Sosyal medyadan büyük infial yarattı

 

14 Aralık 2020 Pazartesi 10:33
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Kürsüde koronavirüs testi yapan siyasetçinin testi pozitif çıktı! Sosyal medya ikiye bölündü
Kürsüde koronavirüs testi yapan siyasetçinin testi pozitif çıktı! Sosyal medya ikiye bölündü
İlk kez yürüyen merdiven gören halkın büyük sınavı!
İlk kez yürüyen merdiven gören halkın büyük sınavı!
14 Aralık hava durumu | Bugün hava durumu nasıl?
14 Aralık hava durumu | Bugün hava durumu nasıl?
Zihinsel engelli kız çocuğuna taciz! Sosyal medyadan büyük infial yarattı
Zihinsel engelli kız çocuğuna taciz! Sosyal medyadan büyük infial yarattı
Rusya'da kıskançlık cinayeti! Sevgilisini ve 9 yaşındaki kardeşini işkence ile canını aldı
Rusya'da kıskançlık cinayeti! Sevgilisini ve 9 yaşındaki kardeşini işkence ile canını aldı
Yolun karşına geçmek isterken restorana uçtu!
Yolun karşına geçmek isterken restorana uçtu!
Pendik'te şaşırtan hırsızlık! Apartman sakini hırsızların arkasından bakakaldı
Pendik'te şaşırtan hırsızlık! Apartman sakini hırsızların arkasından bakakaldı
Başakşehir’den vicdansızlık görüntüleri! Köpeğin ayağını parçaladılar
Başakşehir’den vicdansızlık görüntüleri! Köpeğin ayağını parçaladılar
Arkadaşları öldürmesin diye kendini ikinci kattan attı!
Arkadaşları öldürmesin diye kendini ikinci kattan attı!
THY pilotundan Başakşehir'e sürpriz anons: ''Sizinle gurur duyuyoruz''
THY pilotundan Başakşehir'e sürpriz anons: ''Sizinle gurur duyuyoruz''