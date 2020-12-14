İlk kez yürüyen merdiven gören halkın büyük sınavı!
Kamerun'da yeni açılan bir alışveriş merkezinde yürüyen merdiveni kullanan birçok kişi merdivenin üzerinde durmakta zor anlar yaşadı. Yaşanan anlar güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilirken merdivende yürüyemeyen vatandaşların yardımına güvenlik görevlileri koştu.
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