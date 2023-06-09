İlk MGK toplantısı yapıldı, toplantıda "Türkiye Yüzyılı" vurgusu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından bildiri yayınlandı.

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İlk MGK toplantısı yapıldı, toplantıda "Türkiye Yüzyılı" vurgusu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen MGK toplantısının ardından bildiri yayınlandı.

Toplantıda, Türkiye'nin geçmiş yüzyılda karşılaştığı zorluklar, halkın demokrasiye olan inancını güçlendirirken bağımsızlık ve gelecek mücadelesindeki azmini keskinleştirdiği belirtildi.

Yeni dönemde de ülkenin güvenliği, huzuru ve refahını sağlama adımlarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanan bildiride, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı iç ve dış operasyonların azimle, kararlılıkla ve başarıyla gerçekleştirildiği MGK'ya sunulan bilgiler arasında yer aldığı ifade edildi.

Bildiride, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve kalıcı barışın sağlanması için terör örgütlerinden temizlenmesinin önemine vurgu yapıldı. Ayrıca, çatışmalardan kaçan Suriyelilerin kendi ülkelerine güvenli, isteyerek ve onurlu bir şekilde dönerek hayatlarını huzur ve refah içinde sürdürebilmeleri için uluslararası işbirliğinin katkısının önemine dikkat çekildi.

KAFKASYA'DA KALICI BARIŞ VURGUSU

Bildiride, Kosova'da artan gerilimin bölgedeki hassas dengeyi bozabilecek bir krize dönüşmemesi için diyalog ve istişare süreçlerinin devam ettiği ve Türkiye'nin bölgeye verdiği desteğin önemi vurgulandı.

Toplantıda, Rusya ve Ukrayna arasındaki süren savaşın bölgeye yönelik risklerini artırdığı üzerinde durulduğu belirtilen bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin, çatışmalara son verilerek barış görüşmelerine başlanması ve küresel gıda güvenliğinin sağlanması çabalarına katkı sunmaya devam edeceği belirtilmiştir. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki diyalog sürecinde kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyulduğu ifade edilmiş, hakkaniyete uygun bir çözümün hem Kafkasya'da kalıcı barışın tesisine esas teşkil edeceği hem de küresel istikrara önemli katkılar sağlayacağına işaret edilmiştir. Sudan'da çatışan taraflar, bir an evvel kalıcı ateşkes ilan ederek geçiş sürecinin kazanımlarını korumaya ve meseleleri uzlaşma yoluyla çözüme kavuşturmaya davet edilmiş, Türkiye'nin Sudan'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabalara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye hazır olduğunun altı çizilmiştir."

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