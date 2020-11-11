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  3. İlk önce çarptı, sonra ıslanmasın diye dakikalarca başında şemsiye tuttu!

İlk önce çarptı, sonra ıslanmasın diye dakikalarca başında şemsiye tuttu!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir motosiklet sürücüsü yeşil ışıkta geçeceği sırada Şefika K. isimli bir kadının yola fırlaması sonucu kadına çarptı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparken sürücü ise kadının yağmurda ıslanmaması için başında şemsiye ile durdu

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11 Kasım 2020 Çarşamba 14:16
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