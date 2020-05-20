İlk Öpücük filminin konusu nedir? İlk Öpücük filmi oyuncuları

Murat Yıldırım ve Özge Gürel'in başrolünde olduğu İlk Öpücük filmi bu akşam ekrana geliyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu merak edildi. İşte Öpücük filminin konusu ve oyuncuları

İLK ÖPÜCÜK FİLMİ KONUSU

Geçirdiği bir kaza nedeniyle hafıza sorunları yaşayan ve her güne 2 yıl öncesinden başlayan Bahar, babası ve ağabeyinin büyük özverileri sayesinde hayatına hep aynı 24 saati yaşayarak devam eder. Yaşadığı kasabanın çapkın ve bağlanma sorunu olan yakışıklısı Hakan, Bahar'ı görür görmez aşık olur ancak, genç kadının durumunu öğrenince, ona her gün yeniden kendini sevdirebilmek için aynı fedakar yaşamı kabul etmek zorunda kalır.

İLK ÖPÜCÜK FİLMİNİN OYUNCULARI

Murat Yıldırım

Özge Gürel

Cezmi Baskın

Beyti Engin

Hayrettin Karaoğuz

Sadi Celil Cengiz

Gamze Karaduman