İlk Öpücük filminin konusu nedir? İlk Öpücük filmi oyuncuları |İlk Öpücük filmi nerede çekildi?

Murat Yıldırım ve Özge Gürel'in başrolünde olduğu İlk Öpücük filmi bu akşam ekrana geliyor. Filmin oyuncu kadrosu, konusu ve nerede çekildiği merak edildi. İşte film hakkında detaylar...

İLK ÖPÜCÜK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Geçirdiği bir kaza nedeniyle hafıza sorunları yaşayan ve her güne 2 yıl öncesinden başlayan Bahar, babası ve ağabeyinin büyük özverileri sayesinde hayatına hep aynı 24 saati yaşayarak devam eder. Yaşadığı kasabanın çapkın ve bağlanma sorunu olan yakışıklısı Hakan, Bahar'ı görür görmez aşık olur ancak, genç kadının durumunu öğrenince, ona her gün yeniden kendini sevdirebilmek için aynı fedakar yaşamı kabul etmek zorunda kalır.

İLK ÖPÜCÜK FİLMİNİN OYUNCULARI

Murat Yıldırım

Özge Gürel

Cezmi Baskın

Beyti Engin

Hayrettin Karaoğuz

Sadi Celil Cengiz

Gamze Karaduman

Erol Aksoy

Jale Aylan

Hakan Akın

Birsen Dürülü

İlay Erkök

Değer Alp

Dilan Demirel

Hilal Uysun

Zümre Ertürk ve Alp Kadıoğlu yer alıyor.

İLK ÖPÜCÜK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İlk Öpücük filminin çekimleri Bursa'nın Mudanya İlçesi'ne bağlı Gölyazı ve Tirilye beldelerinde yapıldı.