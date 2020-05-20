İlk Öpücük filminin konusu nedir? İlk Öpücük filmi oyuncuları |İlk Öpücük filmi nerede çekildi?
Bu akşam televizyon ekranlarında yayımlanacak olan İlk Öpücük filmi hafıza sorunu yaşayan bir genç kadının hikayesini ele alıyor. Peki İlk Öpücük filminin konusu nedir? İlk Öpücük filmi oyuncuları kimler? İlk Öpücük filmi nerede çekildi? işte detaylar...
Murat Yıldırım ve Özge Gürel'in başrolünde olduğu İlk Öpücük filmi bu akşam ekrana geliyor. Filmin oyuncu kadrosu, konusu ve nerede çekildiği merak edildi. İşte film hakkında detaylar...
İLK ÖPÜCÜK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Geçirdiği bir kaza nedeniyle hafıza sorunları yaşayan ve her güne 2 yıl öncesinden başlayan Bahar, babası ve ağabeyinin büyük özverileri sayesinde hayatına hep aynı 24 saati yaşayarak devam eder. Yaşadığı kasabanın çapkın ve bağlanma sorunu olan yakışıklısı Hakan, Bahar'ı görür görmez aşık olur ancak, genç kadının durumunu öğrenince, ona her gün yeniden kendini sevdirebilmek için aynı fedakar yaşamı kabul etmek zorunda kalır.
İLK ÖPÜCÜK FİLMİNİN OYUNCULARI
- Murat Yıldırım
- Özge Gürel
- Cezmi Baskın
- Beyti Engin
- Hayrettin Karaoğuz
- Sadi Celil Cengiz
- Gamze Karaduman
- Erol Aksoy
- Jale Aylan
- Hakan Akın
- Birsen Dürülü
- İlay Erkök
- Değer Alp
- Dilan Demirel
- Hilal Uysun
- Zümre Ertürk ve Alp Kadıoğlu yer alıyor.
İLK ÖPÜCÜK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
İlk Öpücük filminin çekimleri Bursa'nın Mudanya İlçesi'ne bağlı Gölyazı ve Tirilye beldelerinde yapıldı.