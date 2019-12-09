İlk Türk kadın mitinginin 100. yılında öğrenciler yararına resim ve seramik sergisi

Üniversiteli Kadınlar Derneği Kastamonu Şubesi tarafından 10 Aralık ilk Türk kadın mitinginin 100. yıl etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencileri yararına resim ve seramik sergisi açıldı.

Kastamonu'da Anadolu'nun işgaline karşı seslerini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da ilk kadın mitinginin gerçekleştirildiği 100. yıl etkinlikleri kapsamında "resim ve seramik" sergisi açılışı gerçekleştirildi. Üniversiteli Kadınlar Derneği Kastamonu Şubesi tarafından Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde açılan sergide yaklaşık 160 eser yer alıyor. Sergide eseri yer alan Ceyda Çoksezen, yaptığı açıklamada Leman Bengü, Sabriye Aral ve Latife Ergün'ün eserlerinden oluşan serginin bir ay açık kalacağını söyledi. Seride farklı ürünlerin ve resimlerin yer aldığını belirten Çoksezen, "Sergide sulu ve yağlı boya resimlerin yanı sıra seramik eserler bulunuyor. Yaklaşık 160 parça eser yer alıyor. Olağanüstü güzel bir sergi solunu burasıdır. Kastamonuluları sergimize bekliyoruz" diye konuştu.

Serginin geliri öğrencilere gidecek

Sergide bulunan eserlerin bir bölümün satılmaya başladığını aktaran Çoksezen, "Sergide satılan eserlerin gelirleri Üniversiteli Kadınlar Derneğinin okuttuğu öğrencilere verilecek. Onların eğitimine katkı sağlamış olacağız" şeklinde konuştu.

Türk kadınının isterse her şeyi başaracağını kaydeden Çoksezen, "İlk kadın mitinginin 100. yıl dönümü nedeniyle böyle anlamlı bir günde sergimizi açtık. İlgi güzel, umarım artarak devam eder" dedi.

Açılışa Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Ayoğdu, kurum müdürleri ve sanatseverler katıldı.

Kaynak: İHA