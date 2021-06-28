Tanıtım videosunun yayınlanmasıyla merak edilen İlk ve Son dizisi merak konusu oldu. İlk ve Son dizisi konusu ne? Ne zaman yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz...

İLK VE SON DİZİSİ KONUSU NE?

Yönetmenliğini Kırmızı Oda ve Hercai dizilerinin yönetmenliğini yapan Cem Karcı'nın yaptığı “Yaşamın ve ilişkilerin tüm gerçekliğiyle anlatıldığı, herkesin kalbine dokunacak bir aşk hikâyesi” tanımını yapılan dizinin konusu henüz belli değildir. Konusu belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çekimlerine başlanılan dizinin yayın tarihi henüz netleşmemiş olsa da 2021'in yaz aylarında yayınlanacağı söyleniyor...

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Hakan Bonomo nun yazdığı ilk ve son isimli dizinin başrolünde Özge Özprinçci ve Salih Bademci yer alırken oyuncu kadrosunda Selim Erdoğan'ın da olduğu öğrenildi.