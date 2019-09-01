İlk vekil, Şair Dede Nüzhet memleketi Çemişgezek’te anıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birinci dönem Ergani Milletvekili olarak görev yapan, Çemişgezekli şair, mutasavvıf Ahmet Nüzhet Saraçoğlu (Dede Nüzhet) doğumunun 160. Yılında, memleketinde anıldı.

Çemişgezek Kaymakamlığı, Belediyesi, Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü ve Manas Kültür Evi'nin organizasyonuyla, Türkiye Cumhuriyetinin ilk meclisinde milletvekili olarak görev yapan şair merhum Ahmet Nüzhet Saraçoğlu için "Doğumunun 160. Yılında Nüzhet Dede" programı düzenlendi.

Düzenlenen programa Kaymakam Harun Kazez, Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, çok sayıda şair, yazar, akademisyen, siyasetçi, STK temsilcileri, Merhum Saraçoğlu'nun aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Programda ilk olarak, Merhum Saraçoğlu, İlçede Mescit Mezarlığında bulunan kabri başında ziyaret edilerek dualarla anıldı. Ardından ilçeye gelen konuklar manevi şahsiyetlerden İmam Efendi'nin Çemişgezek'te 17 yıl kaldığı evi ziyaret etti.

Tağar Çayının kıyısında gerçekleştirilen anma programının açılış konuşması Kaymakam Harun Kazez tarafından yapıldı.

Programda konuşmacı olarak, ilçe Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, Birinci Dönem Mebusu " Şarkın Diyojeni" Ahmet Nüzhet Saraçoğlu (Nüzhet Dede) Kitabının yazarı Dr. Öğretim Üyesi Şahin Yedek, Çemişgezek ilçesinin kültür hayatında Nüzhet Dede'nin yeri konusunda Kağan Gökalp, Nüzhet Dede'de Şiir tekniği konusunda Dr.M. Naci Okur, Nüzhet Dede'nin Şiir Dünyası konusunda torunu Erhan Saraçoğlu yer aldı.

Nüzhet Dede'ye Şiirlerler bölümünde ise Şairler Ahmet Tevfik Ozan, R.Mihat Yılmaz, Günerkan Aydoğmuş, Tarık Özcan, Hadi Önal, Erhan Köroğlu, Tuncer Sönmez, M.Faik Güngör, Zekeriyya Bican, M. Şükrü Baş, Hasan Özçam, H. Ergün Yılmaz, İlhami Bulut, Murat Bilgin ve Mahir Gürbüz katıldı.

Musiki ekibi tarafından gazellerin de seslendirildiği program geç saatlerde sona erdi.

Kaynak: İHA