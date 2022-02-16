İlk Yardım Eğitmeni (Sürücü Kursu) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İlk Yardım Eğitmeni (Sürücü Kursu) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İlk Yardım Eğitmeni (Sürücü Kursu) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İlk Yardım Eğitmeni (Sürücü Kursu) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İlk Yardım Eğitmeni (Sürücü Kursu) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İlk Yardım Eğitmeni (Sürücü Kursu) Maaşı Ne Kadar? 2022 İlk Yardım Eğitmeni (Sürücü Kursu) Maaşları

İlk Yardım Eğitmeni (Sürücü Kursu) maaşı ortalama olarak aylık 9450_TL'dir. En düşük İlk Yardım Eğitmeni (Sürücü Kursu) maaşı 8150_TL, En yüksek ise 10750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İlk Yardım Eğitmeni (Sürücü Kursu) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5165.01

Meslek Adı :

İlk Yardım Eğitmeni (Sürücü Kursu)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Kişisel Hizmetlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Sürücü Eğitimi Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kursiyerlere, ilk yardım ile ilgili gerekli eğitimleri, müfredata göre teorik olarak verme ve yapılacak sınava hazırlama bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İlk Yardım Eğitmeni (Sürücü Kursu), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dersin günlük, haftalık ve dönem planlarını hazırlamak, yapılan çalışmaların ilgili kayıtlarını tutmak,

b) İlk yardım dersinde ihtiyaç duyulan eğitim materyallerinin eğitime hazır bir şekilde bulunmasını sağlamak,

c) İlk yardım dersi müfredatındaki konuları teorik olarak anlatmak,

d) İlk yardımda kullanılacak teçhizatı tanıtmak ve kullanımlarını göstermek,

e) İlk yardım tekniklerini öğretmek,

f) Öğretilen konularla ilgili kursiyerleri, belli aralıklarla ve kurs bitiminde çeşitli sınavlara tabi tutmak,

g) Kursiyerlerin ilk yardım dersi ile ilgili sorularını cevaplandırmak,

h) Eğitim için kullanılan araç-gereç ve eğitim materyallerinin korunmasını, bakım ve onarımını sağlamak,

i) Görevlendirildiği komisyonlarda görev yapmak,

j) Çalıştığı kursun yönetim işlerinde idareye yardımcı olmak,

k) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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