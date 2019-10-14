"İlk yardım malzemeleri" ev kadınlarının ekmek kapısı oldu

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi ile bazı fabrikaların iş birliğiyle mahalle konaklarında düzenlenen kurslarda yanık bezi, turnike ve çanta gibi ilk yardım malzemelerini paketleyen kadınlar, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kursiyerlerden Fatma Arslan (28), AA muhabirine yaptığı açıklamada, internet üzerinden ilanlarını görüp kursa başvurduğunu söyledi.

Evde çocuklarına bakmak zorunda olduğu için çalışmaya fırsat bulamadığını belirten Arslan, "Çocuklarım küçük. Burası bana çok güzel şeyler getirdi. Hem de aile bütçesine destek oluyor. İhtiyacın olmasa bile kar etme şansınız var." dedi.

Hanife Akfidan (33) ise 12 yıllık evli olduğunu anlattı.

Daha önce çalıştığını ancak uzun süre evde oturmak zorunda kaldığını dile getiren Akfidan, "Evde çok sıkıldım, böyle bir iş bulunca çok iyi oldu. Eşim de çok beğendi. Eve de götürüyorum işleri biraz. O da benimle birlikte yapıyor, destek oluyor." ifadelerini kullandı.

Kursun istihdam sorumlusu Cemile Turan ise bu kurslara son haftalarda çok fazla talep olduğunu belirtti.

Talepleri belirli bir sıra ile karşılama yönünde çalışmalar yaptıklarını aktaran Turan, "Yeni konaklar açmayı düşünüyoruz. Buradaki alanı büyütmeyi amaçlıyoruz. Kadınlarımıza istihdam alanı açıyoruz. Hem çocuklarını getirerek hem de kendilerine sosyal bir uğraşıları olsun diye böyle bir çalışma başlattık. İlk yardım malzemeleri, yanık bezi, turnike, ilk yardım çantası gibi ürünleri hazırlıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA