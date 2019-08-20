İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

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İLK YENİLMEZ: KAPTAN AMERİKA FİLMİNİN KONUSU

Marvel Comics tarafından yaratılan çizgi roman karakteri Kaptan Amerika, yani Steve Rogers, bu filmde Kaptan Amerika olarak bilinen süper askere dönüşeceği deneysel bir programa katılmaya gönüllü olduğu zamanlardaki Marvel Evreni’nin ilk günlerine dönüyor. Kaptan Amerika , kötü Red Skull’ın liderliğindeki HYDRA organizasyonuyla savaşmak için Bucky Barnes ve Peggy Carter’la güçlerini birleştiriyor.

İLK YENİLMEZ: KAPTAN AMERİKA FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika, ilk kez 1997 yılında bir konsept olarak Artisan Entertainment tarafında hayata geçirilmek üzere tasarlandı. Fakat proje 2003 yılına kadar bir gelişme gösteremedi. Bu tarihten sonra proje Paramount Pictures'e geçti. Ana karakterler 2010'da belirlendi ve filmin çekimleri 2010 Haziran'ında başladı. Çekimler Londra, Manchester ve Liverpool'da gerçekleşti, post prodüksiyon aşamasında 3D'ye dönüştürüldü.

İLK YENİLMEZ: KAPTAN AMERİKA FİLMİNİN OYUNCULARI

Chris Evans

Rolü : Steve Rogers/Captain America

Hayley Atwell

Rolü : Peggy Carter

Sebastian Stan

Rolü : Bucky

Tommy Lee Jones

Rolü : General Chester Phillips

Hugo Weaving

Rolü : Red Skull

Dominic Cooper

Rolü : Howard Stark

Richard Armitage

Rolü : Heinz Kruger

Stanley Tucci

Rolü : Dr. Abraham Erskine