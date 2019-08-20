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İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

Bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanan İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filmi şimdiden internette sıkça arananlar arasına girdi. Peki İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Kaç yılında çekildi? sorularını bizde araştırıp haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

 İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi? soruları arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı. Bizde sizler için tüm merak edilenleri araştırdık. İşte tüm merak edilenler...

İLK YENİLMEZ: KAPTAN AMERİKA FİLMİNİN KONUSU

Marvel Comics tarafından yaratılan çizgi roman karakteri Kaptan Amerika, yani Steve Rogers, bu filmde Kaptan Amerika olarak bilinen süper askere dönüşeceği deneysel bir programa katılmaya gönüllü olduğu zamanlardaki Marvel Evreni’nin ilk günlerine dönüyor. Kaptan Amerika , kötü Red Skull’ın liderliğindeki HYDRA organizasyonuyla savaşmak için Bucky Barnes ve Peggy Carter’la güçlerini birleştiriyor.

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

İLK YENİLMEZ: KAPTAN AMERİKA FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika, ilk kez 1997 yılında bir konsept olarak Artisan Entertainment tarafında hayata geçirilmek üzere tasarlandı. Fakat proje 2003 yılına kadar bir gelişme gösteremedi. Bu tarihten sonra proje Paramount Pictures'e geçti. Ana karakterler 2010'da belirlendi ve filmin çekimleri 2010 Haziran'ında başladı. Çekimler Londra, Manchester ve Liverpool'da gerçekleşti, post prodüksiyon aşamasında 3D'ye dönüştürüldü.

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

İLK YENİLMEZ: KAPTAN AMERİKA FİLMİNİN OYUNCULARI

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

Chris Evans

Rolü : Steve Rogers/Captain America

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

Hayley Atwell

Rolü : Peggy Carter

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

Sebastian Stan

Rolü : Bucky

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

Tommy Lee Jones

Rolü : General Chester Phillips

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

Hugo Weaving

Rolü : Red Skull

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

Dominic Cooper

Rolü : Howard Stark

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

Richard Armitage

Rolü : Heinz Kruger

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

Stanley Tucci

Rolü : Dr. Abraham Erskine

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