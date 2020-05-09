İlk yurt içi yük treni iki kıta arası geçiş yaptı

Gaziantep ve Adana'dan yüklenerek yola çıkan ilk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçerek Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçiş yaptı. Drone ile havadan görüntülenen trende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yolculuk yaptı.

Zaman ve enerji tasarrufu sağlayarak demiryolu taşımacılığı için yeni bir gelişme olarak Marmaray hattı yurt içi yük trenleri için de kullanılmaya başlandı. Bu kapsamda ilk kez yurt içi yük treni Marmaray'ı kullanarak Asya'dan Avrupa kıtasına geçti. Saat 22.30'da geçiş yapan trende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yolculuk gerçekleştirdi. Söğütlüçeşme Marmaray istasyonundan trene binen Bakan Karaismailoğlu Kazlıçeşme durağına kadar yolculuk yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, "Bu akşam tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Asya ile Avrupa'yı birleştiren Marmaray'dan ilk yurt içi trenimiz bu akşam geçerek Çorlu'ya doğru hareket ediyor. Bin 200 ton ağırlığında 16 vagondan oluşan 32 konteynerlik trenimiz Anadolu'dan aldığı yükle Asya ile Avrupa'yı kesintisiz bir şekilde Marmaray'dan geçerek Çorlu'ya ilerleyecek. Daha önceden Derince Limanından feribotlarla Tekirdağ'a oradan da karayoluyla yüklerimizi getirmekteydik. Bundan sonra kesintisiz olarak Marmaray'dan geçerek Asya'yı Avrupa'yı aşarak yurt içindeki trenlerimizi Marmaray'dan geçirmeye başlıyoruz" dedi.

"Ülkemizin her noktasında demiryolu yatırımlarımız hızlıca ilerliyor"

17 yıldır demiryoluyla ilgili çalışmaların yapıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Demiryolunda 17 yıldan bu yana devrim niteliğinde atılımlar yapılıyor. Daha önce Bakü-Tiflis-Kars hattını açmıştık. Geçen hafta Karadeniz'i Anadolu'ya bağlayan Samsun-Sivas demiryolu hattımızı işletmeye aldık. 378 kilometre uzunluğundaki hatta bütün rayları yeniden döşedik. Elektrikli sinyali hale getirip 2,5 kat artırarak Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlamış olduk. Yine yüksek hızlı trende yatırımlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu yıl içerisinde Ankara-Sivas hattını hizmete almaya çalışıyoruz. Burada çalışmalarımız devam ediyor. Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Adana, Mersin, Gaziantep gibi ülkemizin her noktasında demiryolu yatırımlarımız hızlıca ilerliyor" şeklinde konuştu.

"Pekin'den Londra'ya uzanan orta koridorun merkezinde bulunan altın niteliğinde bir geçiş oldu"

"Kasım ayında Pekin'den kalkan tren Avrupa'ya orta koridoru kullanarak geçirmiştik" diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Karaismailoğlu, "İlk uluslararası tren taşımacılığı Marmaray'dan geçirmiştik. Marmaray orta koridorun üzerinde bulunduğu Pekin'den Londra'ya uzanan orta koridorun merkezinde bulunan altın niteliğinde bir geçiş oldu. Marmaray'ı kesintisiz olarak Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan çok önemli bir noktada. Ülkemiz lojistik merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Marmaray'da bunun tam ortasında altın değerinde. Bu tarihi ana tanıklık ettiğiniz için teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA