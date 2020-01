İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş: "Her zaman çalışanımızın yanında yer almalıyız"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Her zaman çalışanımızın yanında yer almalıyız. Bütçeler doğrultusunda çalışanlarımızın gelirlerine her zaman en üst seviyede tutmayı amaçlıyoruz" dedi.

İlkadım Belediyesi ile Türk Yerel-Sen Hizmet Sendikası arasında belediye çalışanı memurlar için sosyal denge sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşmenin ardından belediye memurları adına Başkan Demirtaş'a teşekkür eden Türk Yerel-Sen Hizmet Sendikası Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, "Çalışanların şartlarının iyileştirilmesi beraberinde yaptıkları işlerdeki başarı oranını da artıracaktır. Bu nedenle hem memurlarımızın refah seviyelerini artırmak hem de İlkadım'da hizmetlerin daha başarılı seviyelere yükselmesi adına bu anlaşmanın önemli olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Belediye memurlarının belediye bütçesinin el verdiğince refah seviyelerinin en üst seviyede olması için gerekli adımları atmaya her zaman hazır olduklarının altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Biz yerel yöneticiler sendikalarımız aracılığı ile her zaman çalışanımızın yanında yer almalıyız. Bütçeler doğrultusunda çalışanlarımızın gelirlerine her zaman en üst seviyede tutmayı amaçlıyoruz. Böylece çalışanlarımızın performansını daha yukarılara taşıyarak neticede İlkadım'da en iyi hizmetlerin ortaya çıkmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.

İmza törenine Türk Yerel-Sen Hizmet Sendikası Başkan Yardımcıları Ali Rıza Kayar ve Hasan Hüseyin Uygun, İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar, sendika üyeleri ve belediye çalışanları katıldı.

Kaynak: İHA