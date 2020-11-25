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  3. İlkadım Belediyesi kadına yönelik şiddete karşı "mor kurdele" ile farkındalık yarattı

İlkadım Belediyesi kadına yönelik şiddete karşı "mor kurdele" ile farkındalık yarattı

İlkadım Belediyesi, "25 Kasım Kadına yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde farkındalık oluşturmak için, belediyede çalışan kadın personellere "mor kurdele" taktı.

İlkadım Belediyesi kadına yönelik şiddete karşı "mor kurdele" ile farkındalık yarattı

Kadına yönelik şiddetin "asla kabul edilemez" olduğunu ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Kadın anadır, kardeştir, evlattır, ailedir, yaşamdır ve koruyandır. Şiddet asla kabul edilemeyecek, en büyük insan hakları ihlallerinden birisidir. Kadına şiddete her zaman hayır diyoruz. Sosyal medyalarımızdan şiddetin artık son bulması yönünde paylaşımlar yapıyoruz.

Fakat bunlar yeterli olmuyor. Şiddete uğrayan her kadını korumaya, ona yetişmeye imkânımız olmuyor. Nasıl ki "erkeğe şiddete hayır" gibi bir düşüncemiz yok ise "kadına şiddete hayır" diye bir ayrım da olmamalı. Kadın ya da erkek olarak farklı cinsiyetlerimiz olsa da her şeyden önce hepimiz insanız. Biz sadece kadına değil, dünyadaki bütün şiddet olaylarının karşısındayız. Bizim kadim kültürümüzde, geleneğimizde kadına el kalkmaz. Biz kadın ve şiddetin bir arada anılmasını istemiyoruz artık. Bu anlamda kadınlara şiddet, yasalara aykırı olduğu gibi ahlaka ve vicdana da aykırı bir davranıştır. Sadece Kadına yönelik şiddetle mücadele gününde değil, daima şiddete karşı mücadelemiz sürecektir" dedi.

İlkadım Belediyesi kadına yönelik şiddete karşı "mor kurdele" ile farkındalık yarattı

İlkadım Belediyesi kadına yönelik şiddete karşı "mor kurdele" ile farkındalık yarattı

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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