İlkadım Halk Eğitim Merkezinden 3 boyutlu sanal sergi

Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi "Hem Evdeyiz Hem Sergideyiz" sloganıyla ile yola çıkarak 3 boyutlu sanal sergi açacak. Usta öğreticiler ve kursiyer tarafından yapılan eserlerin beğenilere sunulacağı sergi İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nin sitesinde yayınlanan linklere tıklayarak sanal şeklinde gezilebilecek.

Korona virüs döneminde de evlerde üretim yapmaya devam eden İlkadım Halk Merkezi virüs tedbirleri kapsamında 3 boyutlu sanal sergi açıyor. 8 Haziran Pazartesi günü sanal ortamda açılışı gerçekleştirilecek sergide birçok eser bulunuyor. Özellikle ahşap model gemi ustası 63 yaşındaki Hulusi Arslantürk ve kursiyerleri tarafından tarihe ayna tutan ahşap gemiler serginin büyük bir bölümünü oluşturuyor. İçerisinde Bandırma Vapuru'ndan, Nusret Mayın Gemisi'ne, Karadeniz'in simgelerinden biri olan takaya kadar birçok ahşap eser bulunuyor. Sergide ayrıca ahşap maketten camiler ve müzik aletleri bulunuyor. Türk-İslam sanatlarından oluşan tablolarında bulunduğu sergi sanal ortamda 3 boyutlu bir şekilde izlenebilecek.

"İnsanlar birbiri ile temasta olmadan sergi izlenebilecek"

Sergi hakkında bilgi veren ahşap model gemi ustası Hulusi Arslantürk, "Bu sergimizde ağırlığı Nusret Mayın Gemisi'ne ve Bandırma Vapuru'na verdik. Diğer eserler ise kursiyerlerin kendi başlangıçta yaptığı eserlerdir. 60'ın üstünde yaklaşık 20 kursiyer yapmış olduğu eserler var. Bu 3D sanal sergiye olumlu bakıyorum. İnsanlar birbiri ile temasa geçmeyecek. İnsanlar bu sanal sergiyi izlerse bizimde bu dönemde bir şeyler yaptığımızı geri kalmadığımız bilirler. Bu şekilde çok daha sağlıklı oldu" dedi.

El emeği ile ahşaptan süs eşyaları da yaptıklarını söyleyen kursiyer Hüseyin Karatay, "Seven insanlar, bu işe gönül veren insanlar İlkadım Halk Eğitim vasıtası ile bize ulaşıyorlar. Biz de bu kursu veriyoruz. Burada farklı ürünler yaptığımız sergi insanlar ile buluşacak. Aylarca yapımı süren gemiler, Samsun'un simgesi haline gelen Saathane Kulesi gibi birçok eser bulunuyor" diye konuştu.

İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya ise, "'Hem Evdeyiz Hem Sergideyiz" sloganıyla yola çıktığımız bu çalışmada 3 boyutlu sanal ortamda sergilerimiz ziyaret edilebilecek. Korona virüs döneminde bu şekilde yapılan sergi daha sağlıklı olacak. Pazartesi günü sanal ortamda açılış yapacağız. İnsanlar pazartesi gününden itibaren İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nde yayınlanan linklere tıklayarak sergiye ulaşabilecekler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA