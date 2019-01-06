İlkadım’da 4 mahalleye daha doğalgaz geliyor

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, muhtarlarla bir araya geldiği buluşmada İlkadım'ın dört mahallesinin yapılan plan değişikliği ile doğalgaza kavuşacağının müjdesini verdi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Acem Tekkesi ve Sohbet Evinde gerçekleştirilen programda İlkadımlı muhtarlarla bir araya geldi. AK Parti İlkadım İlçe Başkan Vekili Serkan Akyüz'ün de katıldığı buluşmada proje ve hizmetler konuşuldu. Muhtarlardan gelen talepleri de dinleyerek değerlendiren Başkan Erdoğan Tok doğalgaz hizmeti alamayan 4 mahalleyi yapılan plan değişikliği ile doğalgaza kavuşturacaklarını belirtti.

Vatandaşlara hizmet etmenin birinci görevleri olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan Tok, "SAMGAZ ile gerçekleştirilen görüşmeler sonrası ileride gerçekleşecek değişiklikler için belediye olarak sorumluluğu almayı kabul ettik. Böylece doğalgaz kullanamayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini ortadan kaldırmış olacağız. İleride gerçekleşebilecek imar değişiklikleri nedeni ile doğacak maliyetleri belediye olarak karşılayarak vatandaşımız için beklemeye gerek kalmadan bu hizmetin gerçekleşmesini sağlıyoruz" dedi.

"Ortak akılla en iyi hizmetleri hayata geçiriyoruz"

Muhtarlar ile gerçekleştirilen mahalle buluşmalarının iletişimi en üst düzeye taşıdıklarını belirten Başkan Tok, şunları söyledi:

"Her fırsatta muhtarlarımız, esnaflarımız ve değerli hemşehrilerimizle buluşarak tüm planlamalarımızda ortak aklı rehber edindik. Bugün verdiğimiz bu müjdenin planlama sürecinde de mahalle sakinlerimiz ve muhtarlarımızla istişareler gerçekleştirerek ortak bir karar aldık. Uzun zamandır çözülemeyen bir sorun olan doğalgaz sorununu böylelikle çözmüş olduk. SAMGAZ Genel Müdürümüz ile de görüşerek çalışmaların başlama süreci ile ilgili son bilgileri bizzat aldım. Kısa bir süre içerisinde başlayacak altyapı çalışmaları ile Anadolu Mahallesinin tamamı, Zeytinlik, Hastane ve Kadıköy mahallelerimizin de doğalgaz kullanamayan bölgeleri doğalgaz'a kavuşacak. Bu mahallelerimizin yanı sıra Fevzi Çakmak Mahallemiz içerisinde Çarşamba mahallesi olarak anılan bölgemizde de yaşanan doğalgaz sorununu çözmek adına görüşmelerimizi başlatmış bulunuyoruz. Şimdiden kıymetli hemşehrilerimiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: İHA