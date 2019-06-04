İlkadım’da bayramlaşma

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, bayramın 1.günü belediye hizmet binasında gerçekleşen bayramlaşma merasiminde, vatandaşlarla bayramlaşarak, barış ve huzur içinde iyi bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu.

İlkadım Belediyesi hizmet binasındaki başkanlık makamının girişinde vatandaşlarla tek tek bayramlaşıp fotoğraf çektiren Başkan Demirtaş, bayramlaşmaya gelen çocukları unutmadı. Çocukların bayram harçlıklarını vererek yüzlerini güldürdü. Bayramların, kardeşlik ve dayanışmanın, komşu ile akrabaların gözetildiği sıla-i rahimin yapıldığı özel günler olduğunu belirten Başkan Demirtaş," Başta bizleri yalnız bırakmayan halkımıza buraya kadar gelip bizlerle bu mutluluğu bizlerle paylaşan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.Bu vesile ile tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum "diye konuştu.

İlkadım'daki coşkulu bayramlaşmaya, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı(TŞOF) Fevzi Apaydın, KADEF Kavak Dernekler Federasyonu Başkanı Bayram Erişgin ve yönetim üyeleri, İlkadım Belediyesi kurucu Belediye Başkanı Ahmet Okuyucu, belediye meclis üyeleri, ilçe genelinde hizmet veren mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları başkanları ve yönetim kurul üyeleri, siyasi partileri ilçe başkanları ve temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA