İlkadım’da kadına pozitif ayrımcılık

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Kadınlarımızın yeri İlkadım için ayrı. Kadınlarımız mutlu olursa aile mutlu olur, aile mutlu olursa çocuklar mutlu huzurlu olur. Yani geleceğin teminatı olan yavrularımız mutlu huzurlu olursa geleceğe büyük adımlar atmış oluruz" dedi.

İlkadım Belediyesi tarafından Acem Tekkesi ve Sohbet Evi'nde gerçekleştirilen "Gönül Buluşmaları'nın ilki İlkadım Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediyesi Başkan Adayı Erdoğan Tok'un katılımı ile gerçekleştirildi. Sadece kadınların bir araya geleceği sohbet programının ilk konukları olan Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri Başkan Tok'u büyük bir coşku ile karşıladı. Uzun süre alkışlarla ve büyük bir heyecanla karşılanan Başkan Tok gördüğü ilgi karşısında büyük bir mutluluk yaşadı.

"Gönül buluşmalarına İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu renk katıyor"

Sadece kadın ve çocukların bir araya gelerek samimi bir ortamda sohbetlerin edildiği programda İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu katılımcılara türkülerle eşlik ederek keyifli bir ortam sağlıyor. Hem günün yorgunluğunu atabilecekleri hem de sosyal bir etkinlik olarak güzel zaman geçirebilecekleri buluşmalar için Başkan Tok'a teşekkür eden Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri güzel bir gün yaşadıklarını dile getirdi.

"Her projemizde kadınlarımızı ön planda tuttuk"

İlkadım Belediyesinin her projede her hizmette kadınlara önem verdiğini ifade eden Başkan Tok, İlkadım Belediyesi olarak her zaman kadınların destekçisi olduklarını söyledi. Kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını aktaran Başkan Tok, "Yapmaya da devam ediyoruz. Faaliyete geçirdiğimiz ve geçirecek olduğumuz her projemizde kadınlarımızı ön planda tuttuk. Geçmiş dönem belediye başkanlığımızda hayata geçirdiğimiz ve sadece kadınlarımızın faydalanabildiği kadınlar lokalimizde kadınlarımıza ne kadar önem vermiş olduğumu ortaya koymuş olduk. Şimdi ise yapımında sona geldiğimiz Derebahçe Sosyal Tesislerimizde kadınlarımızın kurs eğitimlerini alacağı ferah eğitim sınıfları, yine sadece kadınlarımızın rahatlıkla kullanabileceği modern ve son teknoloji fitness salonu ile kadınlarımızı önemsiyoruz. Onca hizmetlerin yanı sıra yıkımı yapılarak yerine yenisi inşa edilen ve eşsiz mimarisiyle kompleks bir hizmet alanına sahip olacak olan Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezinde içerisinde kadınlara yönelik birçok hizmetin ve aktivitenin yapılacağı yepyeni, modern bir Hanımlar Kültür Merkezi yapıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren belirttiğimiz gibi kadınlarımızın yeri İlkadım için ayrı. Kadınlarımız mutlu olursa aile mutlu olur aile mutlu olursa çocuklar mutlu huzurlu olur. Yani geleceğin teminatı olan yavrularımız mutlu huzurlu olursa geleceğe büyük adımlar atmış oluruz. Bu nedenle kadınlarımızın mutluluğu ve huzuru için gece gündüz çalışacağımızı bir kez daha belirmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA